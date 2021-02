Eesti pärimusmuusika keskuse juht Tarmo Noormaa kinnitas, et keskuse meeskond tegeleb suvise festivali korraldamisega. «See on seesama, mis mullu edasi lükati,» lausus ta. Läbirääkimised on pooleli paarikümne artistiga ning 60–70 kontserdiga suursündmust planeeritakse neljal väli- ja kahel siselaval.

«Me loodame, et suveks on olukord rahunenud, vähemalt Euroopa piires on võimalik reisida ja inimesed saavad kultuurisündmustel käia,» rääkis Noormaa. «Arvestame, et tuleb vähem rahvast, eriti turiste. Esinejate valikul piirdume Euroopaga.»