Mammograafiabuss läheb liinile märtsis

Viljandi haigla radioloogiaüksuse juhi Andrus Aaviku sõnul on buss Eesti mobiilsetest kabinettidest kõige väikesem, mistõttu see ei vaja suurt manööverduspinda ja sellega saab uuringuid korraldada ka väikestes kohtades.

Mammograafiabussi praegu renoveeritakse ja seadistatakse uut 3D mammograafi. "Me oleme saanud väga kvalifitseeritud personali nii radioloogiatehnikute kui radioloogide näol. Selleks hetkeks, kui buss märtsis välja sõidab, on Viljandi haiglas kaheksa spetsiaalselt koolitatud radioloogiatehnikut," ütles Andrus Aavik.

Aaviku sõnul on vähi puhul kõik oluline, aga kõige olulisem on ennetus ja varajane avastamine.

Varem tegi vähiliidu sõeluuringuid Viljandis Tartu ülikooli kliinikumi meeskond. Aavik selgitas, et kliinikum ehitas endale uue bussi ja vähiliit valis Viljandi haigla varem tema kasutuses olnud bussi käitajaks. "Et meil on pädev meeskond, kes uuringuid tegema ja interpreteerima hakkab, ei jää me kvaliteedilt Tartule alla. Seda enam et vähiliidu abiga saime mammograafiabussi ka uue 3D mammograafiaseadme, mis on suur edasiminek," ütles Aavik.