«Ega ma väga platsile tagasi igatsenud. Tuleb tunnistada, et sellise otsusega oma elu kergemaks kuidagi ei tee. Pigem annab see lüke täie rauaga tööd juurde,» rääkis Lipp. «Aga see otsus oli tingitud praegusest olukorrast. Mis seal salata: meil oli plaan klubisse väljast mängijaid sisse tuua. Paraku on üleminekuaknad kinni, pealegi ei teadnud ju üldse, kas ja kuidas edaspidi mängime. Ainuüksi ühe inimese toomine Eestisse on keeruline, võttes arvesse isolatsioone ja transfeeritasusid.»