Õpetaja haigestumine jätab Kesklinna kooli 80 õpilast koduõppele

Kooli direktor Aavo Soopa ütles, et IXc klassi õpilased saadeti koju kohe, kui terviseametilt saabus teave nakatunud õpetaja kohta.

"See oli neil täna viimane tund, nende koolipäev jäi selle võrra lühemaks," lausus direktor ja lisas, et haigestunud õpetajaga kontaktseid õpilasi on koolis kokku 80, lisaks IXc klassile veel VIc ning VII ja VIII klassi erinevad rühmad.