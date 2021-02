Raekojas on suhted kahe peamise võimupartneri, Isamaa ja Reformierakonna vahel Jaak Joala kujuga toimuva vaidluste tõttu ilmselgelt pingestunud, kuid mõlemad osalised kinnitavad, et pool aastat enne valimisi ei ole mõistlik võimuliitu lammutama hakata.

«Koalitsiooni üldine tervis on rahuldav,» leidis Timpson. Pärast Jaak Joala sambaga seotud teemade üleskerkimist on kahe partneri läbisaamine küll kehvemaks muutunud, kuid mõtet, et talvel võiks koalitsioon laguneda, ei pea linnapea oma sõnul mõistlikuks. «Ma ei kujuta ette, mida sisulist me saaksime uue võimuliiduga enne valimisi muuta,» lisas ta.