Leian, et majandus ja poliitika on küll olulised, kuid avalikus ruumis on antud neile liiga suur kaal. Meie elu hoiavad ja viivad edasi teistsugused väärtused. Praegusaja Eesti ja ka maailma edu tugineb eelnevate põlvede loodud vaimsele pärandile. Meid ühendavad keel, väärtushinnangud, tavad, hoiakud, oskused ja põlised teadmised on aluseks nii heaolule kui ka arengule.