Mulgi valla hooldushaiglas on kolm positiivset ja Viiratsis asuvas hooldekodus üks

Viljandimaal on seni vaid üks registreeritud koroonakolle Lõhavere hooldekodus, kuid nüüdseks on Viljandimaa hooldekodudes juhtumeid veelgi. Abja haiglas on teada kolm koroonapositiivset ning Viljandi hoolekandekeskusest on viidud üks patsient koroonaviirusega haiglasse ja ühel töötajal oli hiljuti positiivne kiirtesti tulemus, kuid terviseameti koroonaproovi ta veel andnud ei ole. Lauskontroll hooldekodus nakatunuid ei näidanud.