"Otsustasime kohtumiste arvu suurendada, et astuda arengus sammu edasi ja püsida konkurentsis sellega, mida teised Euroopa riigid teevad. Rohkem kohtumisi on naiskondadele positiivses mõttes tõsisem proovikivi ja pikas perspektiivis muudab see liigat konkurentsivõimelisemaks," sõnas jalgpalli liidu peasekretär Anne Rei.