Viljandi fotoklubi korraldatud võistluse võidufoto «Joobuda võid järvest, päiksesärast» on tehtud drooniga, mille fookuses on Viljandi järve rannapaviljon. Reigo Rannu sõnutsi oli tal seda fotot tegema minnes juba kindel visioon. «Et rannas olev sild tundus olevat huvitav maastikumärk ja lisaks on see põneva kujuga, arvasin, et sellest võiks mingisuguse pildi kätte saada,» ütles Rannu.