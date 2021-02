Reovesi näitab, et viirust on üle Eesti ühtlaselt palju

«Võrreldes möödunud nädalaga on tulemusi näitava kaardi üldmulje läinud punasemaks. See väljendub ka Eesti keskmist olukorda kirjeldavas reoveeindeksis, mis on paaril eelmisel nädalal olnud languses, nüüd aga taas tõusule pöördunud. Sellest võib järeldada, et tõenäoliselt on nakatunute hulk mitmeski Eesti piirkonnas vahepeal kasvanud,» selgitas Tenson.

Tema sõnul võeti Viljandimaal möödunud nädalal proove lisaks Viljandile Mõisakülast ja Suure-Jaanist, millest viimati nimetatu tulemus on olnud juba mitu nädalat punane. Eeldatavasti on see seotud Lõhavere hooldekoduga, kus on ulatuslik koroonakolle. Mõisaküla on aga viimased kaks nädalat olnud kollane. Ametlikul kaardil väiksemaid kohti kajastatud ei ole ning Tensoni sõnul on see tingitud sellest, et neist saadud tulemus võib olla ebatäpne. Ta selgitas, et kui väikses piirkonnas on nakatunud üks terve perekond, võib see muuta tulemuse punaseks. «Kui nakatunud parasjagu käisid ­WC-s, siis saab punase ja kui parasjagu ei käinud, siis rohelise,» ütles ta. Seega näitab uuring paremini üldpilti suuremate linnade puhul.