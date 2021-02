Tuleviku klubi peatreener Jaanus Reitel tõdes pärast mängu, et meeskonna ründemäng oli kahvatum kui eelmises voorus Pärnu Vapruse vastu. «Olime ise loiumad ja vastane oli tugevam kui eelmises kohtumises. Me ei ole rünnakute harjutamisele treeningute praeguses faasis sisuliselt jõudnudki, nii et kahe viimase mängu vastaste taseme vahet arvestades oli meie esituses nähtu üsna ­ootuspärane.»