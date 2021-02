Ugala jätab ära mõned etendused ja teeb muudatused saaliplaanis

Ugala kodulehel on kirjas, et 1. veebruaril jääb ära "Leskede kadunud maailm", 2. veebruaril "Kuidas minust sai HAPKOMAH", 3. veebruaril "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi", 4. veebruaril "Võrku püütud" ning 5. veebruaril muusikal "Once".