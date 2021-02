"Lõpetame kuju eksponeerimise," võttis Viljandi linnapea Madis Timpson esmaspäeval linnavalitsuses kokkulepitud tegevuse kokku. "Katame selle kinni, nagu Jaak Joala lesk on nõudnud."

"See on idiotism," prahvatas linnavalitsuse otsuse peale kuju loomise taga seisnud mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja, ettevõtja ja poliitik Harri Juhani Aaltonen. "Eriti praegu, kui mul on homme (teisipäeval – toimetus) kokku lepitud Maire Joala esindajatega kohtumine. Mul tõmmati vaip jalge alt ära, sest mille üle ma nüüd saaksin läbi rääkida?"