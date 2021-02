Viljandi Tuleviku turundusjuhi Marek Tiitsi edastatud pressiteates on kirjas, et Viljandi on läbi aegade olnud tugev jalgpallikants ning siit on mängijate kõrval sirgunud ka suur hulk eri liigatasemetel toimetavaid õigusemõistjaid. "Jalgpallikohtuniku baaskursuse läbimine annab võimaluse näha oma lemmikala täiesti uue nurga alt, arendada arusaamist mängust ning kõigele lisaks aeg-ajalt mõnusa tegevusega lisaraha teenida," märkis Tiits.

Tuleviku jalgpalliklubi tegevjuht Rain Tölpus on jalgpallis tegev kõigil võimalikel astmetel: nii mängija, treeneri kui kohtunikuna. Kohtunikuametit on ta pidanud ligi kaheksa aastat ning tõusnud selle ajaga üheks hinnatumaks vilemeheks Viljandimaal, aga ka kaugemal. Ta ohjab hooaja jooksul hulga kohtumisi kõige erinevamail liigatasemeil noorteklassidest kuni näiteks naiste meistriliigani, kus ta kohtunikuna mullu debüüdi tegi.

"Kohtunikukoolituse läbimist pean tänase päevani väga heaks otsuseks," ütles Tölpus. "See on töö, mida tehes tunnen iga mänguga, et see aitab veel minu easki jalgpallialaselt areneda. Noorteklasside meistrivõistlustelt vilistamist alustades on kohtuniku areng loogiline ja järkjärguline, nagu ta peabki olema, ja see töö meeldib mulle iga aastaga üha rohkem. Iga võistkond on oma eripäradega, samuti iga liigatase ning olukorrad, mida lahendada tuleb."

Tölpus lisas, et halba ei tee ka lisaraha, mida kohtumiste vilistamise või joonekohtunikuna toimetamise eest teenida võib. "Noortele ja hakkajatele jalgpallihuvilistele on see väga mõnus taskuraha teenimise koht. Et jalgpalliliit soovib kindlasti ka uusi potentsiaalseid tippkohtunikke leida ning hoiab seetõttu kõigil noorkohtunikel pidevalt silma peal, võib otsus baaskursusele tulla nii mõnelegi kursandile tähendada täiesti uue karjääri algust."

Tölpus innustab kohtunike kursustele tulema nii mehi kui naisi.

Kursuse esimeses etapis keskendutakse jalgpallireeglitele ning abikohtuniku tegutsemisele nii teoorias kui praktikas. Juba pärast esimese etapi läbimist saavad asjalikumad kursuslased õiguse toimetada joonekohtunikuna noorteliigades ning meistrivõistluste madalamate liigade kohtumistel.

Kursuse teine etapp viib fookuse väljakukohtuniku tööle ning selle läbimise järel on võimalik kursused edukalt läbinuil juba ka eelmainitud liigades vilemehe tööd teha.