Viljandimaale lisandus 12 koroonapositiivset. Eestis suri ööpäeva jooksul kolm inimest

Terviseameti jälgimisel on rohkem kui 31 900 inimest. Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 800 inimese, kellest 3201 on nakatunud. Ida regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 6000 inimest, kellest nakatunud on 1213. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2800 inimese, kellest 732 on nakatunud. Lääne osakonna jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lõuna regiooni nakatunuid.