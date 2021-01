Vahepeal saabunud miinuskraadid tekitasid vesise lumekihi peale viie millimeetri paksuse jääkihi. Rajameister Mikk Mihkel Vaabeli andmetel on selle all 40-50 millimeetrit vett ning selle all omakorda 150 millimeetrit vana jääd. Sestap ongi oluline rada jalajälgedega rikkumata jätta ning vältida topeltjää tekkimise ohtu.

"Minu käest oli õhtuks juba neli-viis inimest küsinud, kuidas raja seis on, ja tahtsin neile ausat vastust anda," rääkis Vaabel. "Seis on praegu see, et kahe jääkihi vahel on vett, pealmine jääkiht ei kanna ja kui astud peale, siis vajud läbi. Sama seis on Viljandi järvel. Kui sisimas lootsime, et pühapäeval saaks juba öelda, et rada ootab, siis paraku nii ei läinud."