"Ei olegi nii kole, kui telekast paistis!" Nii hüüatas üks uudistajatest, tugeva vene aktsendiga keskealine mees. Tema oli kuulsat kuju vaatama tulnud Tallinnast. Tõsi, mitte spetsiaalselt Viljandisse, vaid pisikese ringiga, Peipsi järve kaudu. Selgus, et tegemist on kalamehega. Kalasaagi üle ta kurtma ei pidanud ja kuju enda tahtis kindlasti ära näha. See mees jäi nädalavahetusega juba ette rahule.