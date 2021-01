KAITSEALA KAITSE ⟩ Kohus peatas rahvuspargi metsaraie

Kohtu poole pöördusid nädala alguses Soomaa elanikud, kes avastasid, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) on asunud rahvuspargi alal riigimetsa langetama. Kuigi töid oli juba alustatud, loodeti piiranguvööndis suurem kahju ära hoida, sest selline harvendusraie ei käi ühte sammu rahvuspargi kaitse eesmärkidega.

Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel ütles kiiret kohtuotsust kommenteerides, et kui ikka on põhjust, siis tegutsetaksegi nii kähku.

RMK esindajad on kinnitanud, et raiet tehti vaid sel alal, kus see on lubatud. Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja järgi jaguneb rahvuspark kaitsekorra eripära ja majandustegevuse piiramise astme järgi reservaadiks, 29 sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.