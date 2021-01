Spordihing Lilian Estorni rõõmus ilme annab edasi küllap kõigi suusahuntide emotsiooni, mida tekitas uudis, et tänavu Tartu maraton toimub. Olgugi et piirangutega. "Peaasi et seda ära ei jäetaks," ütles Estorn. FOTO: Elmo Riig

Valitsuselt rohelise tule saanud Tartu maraton on seekord koroonapiirangutest johtuvalt pisut ebatraditsiooniline: ergutajaid raja äärde ei lubata ning osalejad stardivad rühmiti. See, et spordipidu tõotab tulla vaiksel moel, suusahunte ei heiduta – peaasi et ta tuleb!