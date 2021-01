"Mulle direktriss just helistas ja ütles: "Lull, istu maha!" See on nii ootamatu, et ootamatumat asja ette ei oska ette kujutadagi!" ahhetas ta. "Ma ei tea üldse midagi neist märkidest, aga tundub, et see on väga suur tunnustus. No täitsa lõpp! Igal juhul külmavärinad tulid peale, kui Garmen mulle ütles, kui tähtis see on."