Läti poereis peab venima kümnele päevale või tuleb käia salamisi

Piiriületamise reeglitega Eesti ja Läti vahel on nagu koroonaviiruse leviku ning eluga ikka – see kõik võib muutuda. Eesti välisministeerium vahendab veebilehel «Reisi targalt» Lätti reisimise tingimusi, rõhutades, et Läti võib neid muuta, kuid ei pruugi teistele riikidele sellest kohe teada anda. Politsei pressiteenistus märgib, et reegleid ja erisusi on palju ning seega tasub enne reisi sel veebilehel nendega tutvuda.