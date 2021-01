Valitsus värskendas koroonapiiranguid

Väljas sportimise tingimusi on leevendatud. Õues on koos lubatud sportida kuni 50 inimesel, kellele lisandub juhendaja.

Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad. Spordikeskuse ruume on lubatud kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50-protsendilise täitumuse ulatuses. "Täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas," seisis Viljandi linnavalitsuse teates.