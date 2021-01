Kultuuriakadeemia direktorina möödunud aasta sügisel tööd alustanud Juko-Mart Kõlar sõnas, et akadeemia arendab selle plaaniga seoses Tartu ülikoolis esimest mikrokraadi. Kursus kestab ühe aasta ja annab loovettevõtja spetsialiseerumise.

"Kõigile Viljandi kultuuriakadeemiasse astunutele on ettevõtlusmoodul kohustuslik," rääkis Kõlar. "See tähendab, et kultuuriakadeemiat ei lõpeta rakenduskõrghariduse tasemel mitte keegi, kes pole seda läbinud."