Sel korral otsustas volikogu, et 1500 euro suurust aastapreemiat ei saa mitte isik, organisatsioon või asutus, vaid määras selle 12 poolthäälega vastutustundlikele Viljandi kodanikele. Selle kandidaadi esitajateks olid Viljandi Rotary Klubi, linnavolikogu Keskerakonna saadikurühm ja Keskerakonna Viljandi osakond. Põhjendusse on esitajad kirjutanud, et selle preemiaga avaldaks linn austust kõigile linnaelanikele, kes on koroona-aastal vastutustundlikult käitudes ära hoidnud viiruse laialdase leviku linnas.