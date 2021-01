Keskerakond oli pikalt opositsioonis ja seal on nüüd ka Reformierakond pikki aastaid olnud. Nüüd moodustavad nad aga koos koalitsiooni ja panid kokku uue valitsuse. Loodetavasti on mõlemad opositsioonis olemise võludest ja valudest õppinud, kuidas ei tohiks riiki juhtida. Sest riik, see ei ole ainult ministrid ja riigikogu liikmed. Riik on kogu eesti rahvas ning eestlased elavad laiali üle kogu Eesti. Seega tuleb võimaluste piires tähelepanu pöörata kõigile Eestimaa nurkadele. Mis omakorda tähendab, et Narva, Kuressaare, Antsla ja Võhma probleeme ei saa ühe vitsaga lüüa. Seda ei saa teha ka üksnes Tallinna muresid ja kasu silmas pidades. Tuletame meelde, et riik algab ikkagi inimesest ja inimese soovist selle riigiga samastuda.