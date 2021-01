Taas on tähelepanu keskpunktis riigimetsa majandamise keskus (RMK), seekord harvendusraiega Soomaal Natura 2000 alal. Olukord on üsna sarnane paljude teiste olukordadega ning praegune näidend on põhimõtteliselt isegi juba samade osatäitjate ja kohtuteega läbi mängitud, Soomaa looduskaitsjad ühel pool, RMK teisel pool. Mis seekordse näidendi lõpus osatäitjatest saab, see on muidugi veel lahtine, aga kuus aastat tagasi jäid looduskaitsjad peale.