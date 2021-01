Viljandi linnavolikogu jaanuarikuise istungi päevakorras Jaak Joala kuju küsimust ei olnud, kuid infotunnis astus opositsiooni ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Juhan-Mart Salumäe üles sõnavõtuga, milles tõdes, et ta ei tea, millise eelnõu linnavalitsus plaanib volikogule Jaak Joala monumendi küsimuses edastada, ja seega ei tea ta ka seda, mida veebruaris arutama hakatakse. Salumäe tõi välja, et tema arvates on mittetulundusühing Meie Viljandi kuju püstitades rikkunud sihtfinantseeringu lepingut ja pakkus, et linnavolikogu roll võiks olla pakkuda linnavalitsusele juhiseid, mida teha lepingu rikkumise korral.

Opositsiooni esindaja nimetas lepingurikkumisena seda, et mittetulundusühingul pidi olema kuju püstitamiseks kaubamärgi omaniku nõusolek ja see, kas nõusolek on olemas või mitte, on juriidilise vaidluse küsimus, kuid praegu on kaubamärgi omanik pöördunud juristide vahendusel linna poole, öeldes, et kuju ei vasta tema hinnangul kavandile. "Kuniks puudub juriidiline selgus, on fakt see, et Jaak Joala kaubamärgi omaniku nõusoleku nõuet pole lõpuni täidetud," sõnas Salumäe.