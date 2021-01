«Tõsi, et Holstre-Polli keskus on justkui kahe vahele maha kukkunud,» tunnistas Viljandi linnapea Madis Timpson. «Linn on seal omanik, aga peamine mure on selle asukoht. Oleks see Holstre-Polli asemel näiteks Huntaugu mäel, siis oleks teine lugu.»