Teisipäeval nägi Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel rahvuspargis Käära talu lähedal märke, mis viitasid, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) on asunud rahvuspargi alal riigimetsa langetama. Ta tõdes, et kuigi tööd on juba alustatud, saab piiranguvööndis veel suurema kahju ära hoida, sest selline harvendusraie ei käi ühte sammu rahvuspargi kaitse eesmärkidega.