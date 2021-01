Viljandi kutseõppekeskus saadab koroona tõttu õpilasi koju

"Meil ei ole olnud massilisi nakatumisi, kuid nakatunuid on olnud erinevates õppegruppides," ütles kooli arendusjuht Karmen Selter.

Nii on koju suunatud viis õpperühma ja viimased õpilased saadeti koolimajast ära neljapäeval. Kokku on koolis üle 35 õpperühma ja nende suurused on väga erinevad.