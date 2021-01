2. veebruaril tõdeti Sakalas, et Viljandi 4. keskkooli klassides on vaid 8–10 kraadi sooja. Kuu hiljem kirjutati juba optimistlikumalt, kuid samas etteheitvalt: ilmselt pole Männimäe elamuid kütva KEK-i katlamaja võimsus veel ammendatud ja sealse energiasüsteemi juhid on lähtunud põhimõttest, et kui inimestel on toidulaud tühjavõitu, olgu vähemalt tuba soe. Selliseid ülestähendusi 1991. aastast luges ette aktsiaseltsi Esro juht Jaan Saar.