"Meie eesmärk on lähetada kõik jooksjad korraga rajale ja seetõttu oleme valmis nihutama jooksu kuupäeva vajadusel 1. augustile," selgitas ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson pressiteate vahendusel. "Praegu loodame, et saame jooksu korraldada 1. mail."

Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti pikima traditsiooniga järjepidevalt peetav rahvaspordivõistlus. 1. mail kell 12 startivast jooksust võtab osa ligi 4000 inimest. Raja valik on vaba, ainus nõue on, et jooksja peab distantsil läbima Orika ja Kösti silla. Jooksu pikkus on ligi 12 kilomeetrit.