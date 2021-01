"Mina sain ühe 30–40-sentimeetrise haugikese. Üks haug arvas, et tahab minu lanti: hammustas lihtsalt tamiili puruks ning läks oma teed. Ainult korra sai tunda teda," rääkis ta ja lisas, et küll see teine mees oli ikka õnnelik. Miks ei oleks ka pidanud, kui nii suure puraka tabas.