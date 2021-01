Uus mängija tahab Tulevikus kõvasti tööd teha

"Mul on hea meel Tulevikuga liituda. Tulin, et siin kõvasti tööd teha. Meeskond on mind hästi vastu võtnud ning ootan põnevusega uut hooaega. Loodan väga, et tuleb huvitav jalgpalliaasta," ütles Tuhkanen.

Tuleviku spordidirektor Sander Post, kes on Tuhkaneni varem juhendanud U-17 noortekoondise abitreenerina, lausus, et peab tema Tulevikuga liitumist klubile oluliseks käiguks. "Ta on noor ja potentsiaalikas mängumees ja ma ei kahtle selles, et ta on heas keskkonnas võimeline tegema järgmise sammu oma karjääris. Viljandis on sellega hakkama saanud mitu siia tulnud noormängijat," kõneles Post.