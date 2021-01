Viljandi linnapea Madis Timpson sõnas esmaspäeval pärast linnavalitsuse istungit, et kuna kuju on pakkunud palju poleemikat ning volikogu saadikurühmad on avaldanud arvamust, et selle tulevikku peaks arutama volikogu, jõudsidki kaheksa linnavalitsuse liiget seisukohale, et nemad rohkem Jaak Joala skulptuuri üle pead ei murra ning teema läheb üle volikogule.