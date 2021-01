Möödunud aastal turule tulnud Volkswagen ID.3 kohta on nii mõnigi ekspert öelnud, et see on justkui uus Golf. Minule meenus seda nähes hoopis Volkswageni kunagi toodetud mahtuniversaalilaadne Golf Plus, sest nagu toogi näeb see välja nagu üks korralik pereema auto. Tavalise Golfi liigitaksin pigem kontoriroti suksuks, millega argihommikul tööle ja õhtul sealt koju tagasi vurada.