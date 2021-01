"Kuju on päris palju poleemikat pakkunud," lausus linnapea Madis Timpson. "Linnavalitsus arutas teemat ja et volikogu saadikurühmad nii koalitsioonist kui ka opositsioonist on avaldanud soovi arutada seda volikogus, otsustasime saata selle volikogule seisukoha võtmiseks."