"Kui isegi teaks, kuidas see inimese psühholoogia töötab," arutles kinnisvaramaakler Mario Karro selle üle, miks on ostu-müügitehingud mullu suisa üle Eesti kasvanud. "Aga seda võin küll öelda, et on tõusnud huvi maakohtade vastu, väljaspool Viljandit. Üle Eesti käivad kliendid vaatamas ka Viljandimaa objekte, mida varem ei ole nii palju tähele pannud."