Võitu, nagu treeningmängude puhul ikka, peatreener üle ei tähtsustanud, ent möönas, et tunne oli siiski hea. "Saime luua positiivse fooni eelseisvale tööle. Selge on ju, et raskemad vastased alles ootavad taliturniiril ees. "Alles siis saame näha, mis meil on, kas meil on ja kuidas on. Aga täna, jah, nägin palju positiivset, mille pealt saan nii mina kui saavad mängijad enesekindlalt tööga edasi minna."