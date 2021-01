Korraldajate sõnul on Viljandis kahel hooldatud uisurajal jõudnud käia tuhandeid uisusõpru nii kohapealt kui ka teistest Eesti linnadest. Alanud soe periood tõi aga juba reede õhtuks radadele suure koguse vett ja muutis need kasutuskõlbmatuks. Uisuradade rajamine ja nende korrasolek sõltub väga paljudest asjaoludest. Seda tõestas reedel nende kasutuskõlbmatuks muutumine vaid 12 tunniga. "Soe ilm tõi radadele piisavalt sulavett, et pealmine osa täies mahus pehmeks muuta. Tundub, et loodus andis meile lisaaega leida kompromisse Viljandi linna ja terviseametiga," sõnas rajameister Mikk Mihkel Vaabel.