Veel mõni tund tagasi Viljandi järvedel uisutamist või jalutamist võimaldav pind on nüüdseks asendunud viie või enamagi sentimeetri paksuse vee ja lume seguga.

Mikk Mihkel Vaabel Viljandi rattaklubist nentis, et uisurada Paala järvel on praegu kasutuskõlbmatu ning sinna minejate hoiatamiseks sai jääle asetatud ka punane keelumärk.

"Eluohtlik jääle minek ei ole, jää paksus on seal umbes kakskümmend sentimeetrit kindlasti, kohati isegi enam," rääkis Vaabel ja selgitas: "Tänane kolmekraadine soojus on aga jääd katva paksu lume ära sulatanud ja sulamisvesi on raja peale voolanud."

Vaabeli sõnutsi on tulemuseks väga vesine ja sopane uisurada, mida puhastada ei ole praegu mingit mõtet. "Proovisime rajapuhastusmasinaga seda ära lükata ja ütleme nii, et tegime asja veel hullemaks," naeris Vaabel. "Seda vett ei annagi kuskile lükata, kümme minutit ja kõik on tagasi."

Kui reedel kannatas päeval veel järvel uisutada, siis paari tunniga on rada muutunud selliseks, et pigem tasuks inimesi sinna mineku eest hoiatada. "Siiamaani on olnud hästi ilusad pildid Paala järve uisurajast. Kes praegu siia tuleb, sellel on pettumus ilmselt suur," arvas Vaabel. "Mõni inimene planeerib äkki kuskilt kaugemalt siia sõita nädalavahetusel ja väldime siis neid kurbi emotsioone."

Kohe, kui järvel uuesti uisutada saab, antakse sellest huvilistele teada.

Mis saab traditsioonilisest uisumaratonist, ei oska Vaabel praegu veel öelda, aga ta lubas esimesel võimalusel kõiki huvilisi teavitada. "Ilmselt saame juba sel nädalavahetusel täpsemat infot anda," lubas Vaabel.