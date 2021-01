Endas nii vee- kui meditsiinikeskust ühendav tervisekoda on seni tegutsenud üsna vastuoluliselt. Ühelt poolt on see kohalikele toonud palju rõõmu ja tegevust, meelitanud väikelinna külalisi ning lisanud sellele tuntust. Teisalt on tulnud valla ja asutuse juhtidel tegelda juba hoone projekteerimisel ja ehitamisel tekkinud hädadega ning maksta tegevuskahjusid.