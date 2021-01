Mitu olümpiamedalisti on tulnud Mõisakülast? Õige vastus on kaks. Kuidas kaks, võib nüüd imestada spordihuviline, teades, et Eesti olümpiakomitee leheküljelt leiab vaid ühe sellest Mulgimaa pisilinnast pärit sportlase, kes on olümpial pjedestaalile jõudnud – tõstja Arnold Luhaääre, kel see on õnnestunud isegi kaks korda.