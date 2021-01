Tirmaste koostatud kriisikava kõige mustemas stsenaariumis oli arvestatud võimalusega, et korraga on hooldekodus kümme nakatunut. 3. jaanuaril tehtud lausproovivõtt andis 15 positiivset vastust. Nii et juhataja selle hetke tundeid võib üksnes ette kujutada.