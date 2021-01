Viljandi gümnaasiumis tuvastati taas nakatunu, 11 õpetajat on kaugtööl

Eelmine koroonaviiruse juhtum sai gümnaasiumis kinnitust 16. jaanuaril. Mõlemal juhul on positiivse proovi andnud õpilane ning kooli sõnutsi on tegu eraldiseisvate juhtumitega. Kummalgi juhul polnud tegu koolisisese nakatumisega.

Viljandi gümnaasium kinnitab, et on suhelnud nii terviseameti kui ka haridus- ja teadusministeeriumiga ning pole peetud vajalikuks kogu kooli distantsõppele saata. Kodus jätkavad tööd kaks õpperühma ning nakatanuga otsekontaktis olnud õpilased ja õpetajad. "Hetkel on distantsil 11 õpetajat, kuid homme selgub, kes neist peavad ka uuel nädalal distantsile jääma," täpsustas gümnaasiumi direktori kohusetäitja Juhan-Mart Salumäe.

Salumäe sõnutsi on koolis õppetöö praegu ära korraldatud, aga distants- ja hübriidõppe maht on paratamatult suur. "Seni oleme hakkama saanud," kinnitas Salumäe. "Õpetajad on teinud head tööd. Kõigi eest ei saa kõnelda, aga praegu ollakse pigem optimistlikud ja antakse endast parim."

Kohustust ei ole, aga gümnaasium on palunud õpilastel koolipäeva jooksul maski kanda, vajaduse korral jagatakse ühekorramaske õpilastele kohapeal.