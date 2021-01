Soomaa loodusgiid Aivar Ruukel ütles, et kvaliteedimärk on oluline tööriist rahvuspargi turundamises ja aitab Soomaad pildile tuua. "Koroona tõttu käib rahvas vähe, aga muidu on pooled inimesed, kes suviti Soomaal ringi liiguvad, välismaalased. Märgi taga on võrgustik, mille kaudu käib info levitamine ja turundustöö. Euroopas on sadu rahvusparke, kes seda kannavad."