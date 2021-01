MÕNDA AEGA kestnud sambasaagast on ilmselt paljudel juba siiber, kuid lugenud 14. jaanuari Sakalast üsnagi põrmustavat põmakat selle õnnetu sambakese pihta, jäin pisut nõutuks. Riskides saada nii hukkamõistvaid kui ka haletsevaid kõrvalpilke, otsustasin siiski sõna sekka ütelda. Ohtlikuks teeb asja see, et hävitava hinnangu andis kunstiproff. Samas, kes olen mina? Eks ikka üks lihtne inimene Viljandi tänavatelt.

Tunnistan ausalt, et viivitasin praegust olukorda arvestades hulk päevi, et kunstiteosega nii-ütelda silmast silma kohtuda. Nüüd on see kiirkorras tehtud. Ja mida ma nägin?