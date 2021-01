Kodanik ohustab vahel ametniku elu ja tervist

Nagu Sakala on kirjutanud, tungis teisipäeva õhtul Viljandi vallamajja mees, kes ei oleks pidanud sinna pääsema. Vallavanem Alar Karu sõnul oli mees varem tülitanud valla kaastöötajat ülesannete täitmisel.

Karu ütles, et nii praeguses Viljandi kui varem tegutsenud Tarvastu vallavalitsuses on olnud juhtumeid, kui majja tuleb ebastabiilses olekus inimene ja ametnikke ähvardab. 2018. aastal aga viskas jänesekostüümi kandnud mees vallamaja ukseklaasi kiviga katki. See oli pühapäeva varahommikul, kui majas kedagi polnud.