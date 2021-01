Selgusid Viljandimaa 2020. aasta parimad sportlased

Parimaks meessportlaseks valiti kuulitõukaja Jander Heil, parimaks naissportlaseks vasaraheitja Kati Ojaloo, parimateks noorsportlasteks sõudja Leo Muiste ja heitja Kelly Heinpõld ning parimaks võistkonnaks Viljandi lauatenniseklubi Sakala meeskond. Seejuures on märkimisväärne, et enamiku väljavalitute koduklubi on kergejõustikuselts Sakala.