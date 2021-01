Kella 15 paiku oli suur libeduse oht peamiselt Viljandimaa lõuna- ja lääneosas, portaali tarktee.ee andmetel tuleb väga ettevaatlik olla Abja-Paluoja ja Kõpu kandis liiklejatel, aga ka Võhma ümbrusesse on antud väga suur libeda teekatte tekkimise ohu hoiatus.

Transpordiamet teatas kella 14 paiku, et hommikul sadama hakanud jäävihma tõttu on teeolud Harju-, Rapla-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa riigiteedel juba väga keerulised ning põhi- ja tugimaanteedel on ohtlikke libedaid lõike.